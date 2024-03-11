Poyraz'a Survivor tarihinin en büyük cezası geliyor! Acun Ilıcalı böyle duyurdu... Survivor All Star'ın 56. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar izleyicileri meraklandırdı.

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ensonhaber.com

Survivor All Star 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük heyecana ve gerilime sahne alan Survivor'ın yeni bölüm tanıtımı sosyal medyayı salladı.

56. bölümü ile bugün akşam ekrana gelmeye hazırlanan Survivor'ın fragmanı izleyicileri meraklandırdı.

Son haftalarda sık sık yarışmacıların cezalar aldığı Survivor'da bugün yaşanacak bir gelişme dikkat çekti.

Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı açıklamada Survivor tarihinin en büyük cezasının verildiğini açıkladı.

Cezayı alan kişinin Poyraz olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay yaşamadım" diyerek izleyicileri meraklandırdı.

İşte Survivor All Star 56. bölüm tanıtımı...

Survivor All Star 2024 56. Bölüm tanıtımı sonrası herkes cezanın ne olduğunu merak etmeye başladı. Survivor yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.