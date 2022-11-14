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    Reha Muhtar'ın vasiyeti gündeme oturdu! "Yalıma tek bir kişi girmesin"

    Ünlü sunucu Reha Muhtar'ın vasiyeti sosyal medyanın gündemine oturdu. Reha Muhtar Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.
    • 14.11.2022 - 13:41
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    Reha Muhtar'ın vasiyeti gündeme oturdu! 'Yalıma tek bir kişi girmesin'

    Bir dönemin efsane sunucularından olan Reha Muhtar son günlerde zor zamanlar geçiriyor. Deniz Uğur ile mahkemelik olan ve çocuklarının velayeti konusunda bazı sorunlar yaşayan Reha Muhtar vasiyetiyle alakalı bir paylaşım yaptı.

    Sosyal meyda hesabından bir twit paylaşan Reha Muhtar vasiyetini açıkladı. Muhtar'ın paylaşımı sosyal medyanın gündemin oturdu.

    Mina Deniz Muhtar ve Poyraz Deniz Muhtar isminde iki çocuğu bulunan 63 yaşındaki Reha Muhtar'ın vasiyeti olay yarattı.

    Reha Muhtar ın vasiyeti gündeme oturdu! 'Yalıma tek bir kişi girmesin' #1

    Reha Muhtar twitter hesabından yaptığı paylaşımda "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık. Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsanız" ifadelerine yer verdi.

     

    Reha Muhtar ın vasiyeti gündeme oturdu! 'Yalıma tek bir kişi girmesin' #2


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