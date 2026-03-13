Reklamcı Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti

Alinur Velidedeoğlu, 90'lı yıllarda sektörde birçok ilke imza atarak reklamcılığın yönünü değiştirdi.

Velidedeoğlu’nun cenazesi yarın (14 Mart, Cumartesi) Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

REKLAMCI, MÜZİK, BESTE VE FİLM YAPIMCISI

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu olan ve 1990’lı yıllardaki çalışmalarıyla tanınan Velidedeoğlu, reklamcılığın yanı sıra müzik, beste ve film yapımcılığı alanındaki başarılarıyla da biliniyordu.

YAPIMCILIĞINI ÜSTLENDİĞİ FİLMLER

The Ottoman Lieutenant (2017)

Harvard Man (2001)

Black & White (1999)