Taşacak Bu Deniz 21. bölüm ön izleme: Dağ ayısı ile yayla kızı! İki deli yan yana...

Cuma akşamını iple çeken Taşacak Bu Deniz izleyicileri, ön izleme ile heyecanlandı.

TRT 1'in rekortmen dizisinden gelen 21. bölüm ön izleme fragmanı, Adil ve Esme'nin bitmek bilmeyen çekişmesini gözler önüne serdi.

Esme'yi Şerif'ten korumak isteyen Adil, soluğu yaylada aldı ancak "iki deli yan yana" dedirten anlara sahne oldu.

Çiftin karşılıklı inatlaşmaları, izleyicileri gülümsetti.

İşte, Taşacak Bu Deniz 21. bölüm ön izleme haberimizde...