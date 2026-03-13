Bayram haftası dizi takvimi: Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Ramazan Bayramı haftasında dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Genel uygulamaya göre bayram günlerinde televizyon kanallarının yayın akışında değişiklik yapılabiliyor.

Bazı diziler yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekrana gelirken, bazı yapımlar ise 1 haftalık ara verebiliyor.

Ancak tüm diziler için aynı durum geçerli değil. Bazı yapımlar bayram haftasında da yeni bölümüyle yayınlanabiliyor.

BAYRAM HAFTASI HANGİ DİZİLER YOK?

20-22 Mart 2026 tarihlerine denk gelen bayram nedeniyle bazı yerli dizilerin yeni bölümleri ertelendi. Şu ana kadar yayın akışında değişiklik yapan yapım TRT 1’in Cennetin Çocukları dizisi oldu.

Dizinin yeni bölümü, planlanan 16 Mart Pazartesi yerine 23 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Diğer kanalların dizilerinde ise henüz resmi bir değişiklik duyurulmadı.