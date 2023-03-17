REYTİNG SONUÇLARI - 16 Mart Perşembe reyting sonuçları açıklandı: İşte dünün en çok izleneni... 16 Mart 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 16 Mart Perşembe reyting sonuçları Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı. AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı. ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.