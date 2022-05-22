Reyting sonuçları 21 Mayıs 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 21 Mayıs 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, İyilik, Survivor, Güldür Güldür yapımları yayınlandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

21 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Dipten Gelen, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de İyilik, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 21 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

21 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Total ilk 10 program

AB ilk 10 program