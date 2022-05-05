Reyting sonuçları 4 Mayıs 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 4 Mayıs 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

4 Mayıs Çarşamba akşamı Gülümse Kaderine, Kara Tahta, Annenin Sırrıdır Çocuk, İbo Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 4 Mayıs 2022 reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

4 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Assassin’s Creed, Kanal D'de Bizum Hoca, Star TV’de İbo Show, Fox TV’de Gülümse Kaderine, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV’de Nasipse Olur ve Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 4 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 4 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

4 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

4 Mayıs 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Total ilk 10 program

AB ilk 10 program