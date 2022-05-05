Petrol
111.02
0.80%
Euro
15.75
0.55%
Dolar
14.84
0.76%
Altın
905.32
1.66%
Borsa
2431
0.00%
Bitcoin
589.976
2.32%
BTXN Coin
16.15
3.52%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Reyting sonuçları 4 Mayıs 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    4 Mayıs Çarşamba akşamı Gülümse Kaderine, Kara Tahta, Annenin Sırrıdır Çocuk, İbo Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 4 Mayıs 2022 reyting sıralaması...
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 08:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Reyting sonuçları 4 Mayıs 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    4 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Assassin’s Creed, Kanal D'de Bizum Hoca, Star TV’de İbo Show, Fox TV’de Gülümse Kaderine, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV’de Nasipse Olur ve Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 4 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 4 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

    4 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

    4 Mayıs 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 4 Mayıs 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


    İlginizi Çekebilir

    Elon Musk'tan, ücretli Twitter hamlesi
    Teknoloji

    Elon Musk'tan, ücretli Twitter hamlesi

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Görüş Bildir