Reyting sonuçları 5 Aralık 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 5 Aralık 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

5 Aralık Pazar akşamı MasterChef, Teşkilat, Yargı, Kaderimin Oyunu, Elbet Bir Gün, Destan gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 5 Aralık Pazar reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

5 Aralık 2021 Pazar akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Kaderimin Oyunu, FOX TV'de Elbet Bir Gün, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 5 Aralık 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 5 Aralık 2021 Pazar reyting sonuçları...

5 ARALIK 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Aralık 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Yargı Özet yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Yargı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 TESKILAT (OZET) TRT 1

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 PANTENE ALTIN KELEBEK ODULLERI KANAL D

9 HABABAM SINIFI DOKUZ DOGURUYOR (T.S) SHOW TV

10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 YARGI (OZET) KANAL D

4 PANTENE ALTIN KELEBEK ODULLERI KANAL D

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 TESKILAT (OZET) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 HABABAM SINIFI DOKUZ DOGURUYOR (T.S) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 YARGI (OZET) KANAL D

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 PANTENE ALTIN KELEBEK ODULLERI KANAL D

7 TESKILAT (OZET) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8