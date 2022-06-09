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    Reyting sonuçları 8 Haziran 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam Kuruluş Osman, Seversin, Gizli Saklı, Tokatçı, Kara Tahta, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor, Ali Baba ve 7 Cüceler gibi yapımlar yayınlandı. İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 09:13
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    Reyting sonuçları 8 Haziran 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    8 Haziran 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Seversin, Star TV’de Ali Baba ve 7 Cüceler, Fox TV’de Gizli Saklı, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV’de Tokatçı, Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk ve Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 8 Haziran 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

    8 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

    8 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 8 Haziran 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu? #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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