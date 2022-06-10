Reyting sonuçları 9 Haziran 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 9 Haziran 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam Camdaki Kız, Survivor, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova, Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 9 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

9 Haziran 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Zor Ölüm 3, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Show TV’de Güldür Güldür Show ve Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 9 Haziran 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 9 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları…

9 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

9 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, İkinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

CAMDAKI KIZ KANAL D

SURVIVOR ALL STAR TV8

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

ESRA EROL'DA ATV

BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

ATV ANA HABER ATV

CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

5 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ATV ANA HABER ATV

8 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SENDEN DAHA GUZEL (TKR) FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

7 ESRA EROL'DA ATV 8 ATV ANA HABER ATV

9 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR)