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Rihanna’dan büyük sürpriz! Türkiye'ye geliyor…

Rihanna’dan büyük sürpriz! Türkiye'ye geliyor… Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sevenlerini mutlu edecek bir sürpriz geldi. Ünlü şarkıcı Türkiye’ye geliyor. Rihanna nereye ve ne zaman gelecek?