Rihanna’dan büyük sürpriz! Türkiye'ye geliyor…

Birçok kez Türkiye’ye gelerek sevenleriyle buluşan Rihanna yeniden Tükiye’ye geliyor. Verdiği konserlerle herkesi büyüleyen Rihanna’ın dünyaca ünlü menajeri Mani Nordine, geçtiğimiz günlerde özel davetli olarak Türkiye’ye gelmişti.
Menajer Mani Nordine, arkadaşlarıyla birlikte lüks bir restrontta yemek yedikten sonra kaldığı otele geçen Nordine, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Ünlü menajerin neden Türkiye’ye geldiği belli oldu…
Takvim'in haberine göre, bir süredir İstanbul'da görüşme halinde olan Nordine, Rihanna'yı İstanbul'a getirecek. Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı, şubat ayında özel bir organizasyonda yer alacak.
Rihanna, yaklaşık 10 sene önce Beşiktaş'ın stadında konser vererek, müthiş bir konsere imza atmış ve binlerce kişi dünyaca ünlü yıldızı dinlemeye gitmişti.
Bir süre İstanbul'da kalacak ünlü menajer Mani Nordine, yoğun bir şekilde görüşmeler yapacak.