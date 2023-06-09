Rus güzeli Alina Boz bornozlu poz verdi, sosyal medya alev aldı! "Sıkı tut açılmasın" Rus kökenli oyuncu Alina Boz'un yatakta bornozlu paylaşımı kısa sürede binlerce aldı.

Asıl çıkışını Paramparça dizisindeki Hazal karakteriyle yakalayan Alina Boz, ardından Elimi Bırakma, AŞK 101, Maraşlı ve Bir Peri Masalı dizilerinde rol aldı.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile evlilik yolunda ilerleyen Alina Boz, şimdilerde dinleniyor.

7 yaşında İstanbul'a gelen ve kısa sürede adapte olan Boz, aslında kabin memurluğu okudu ancak oyunculuk kariyerini sürdürüyor.

1998 doğumlu ünlü oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de ön planda.

Alina'dan cesur poz

Alina Boz, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Bornozlu bir karesini Instagram'da yayınlayan Alina Boz, takipçilerinin tansiyonunu yükseltti.

Bornozuyla yatakta poz veren Boz, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.