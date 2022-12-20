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    Rus güzeli Alina Boz düğmelerini açtı, gece aydınlandı! 'İşte peri kızı'

    Bir Peri Masalı dizisinde başrol karakteri Zeynep'i canlandıran Alina Boz, son kareleriyle sosyal medyada göz kamaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 17:48
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    Rus güzeli Alina Boz düğmelerini açtı, gece aydınlandı! 'İşte peri kızı'

    Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Alina Boz, performansı kadar güzelliğiyle de ön planda.

    24 yaşındaki Rus oyuncu Alina Boz, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekiyor.

    Duru güzelliği ve fiziğiyle cesur pozlara imza atan Alina Boz, her bir paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

    Geceyi aydınlattı

    Takipçilerinin "Rus güzeli" diye hitap ettiği Alina Boz, geceyi aydınlatan pozlar verdi.

    Hırkasının düğmelerini açan Boz, güzelliğiyle büyüledi.

    Instagram'da 250 bin beğeni alan karelere "Peri kızı", "Masal gibisin", "Güzeller güzeli" gibi yorumlar da geldi.

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