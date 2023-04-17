Rus güzeli Alina Boz'dan aşk pozu! Minik Serçe'ye gelin gidiyor...17 yaş büyük aşkına gülücükler saçtı...

Annesi Rus, babası Bulgaristan'da yaşayan bir Türk olan Alina Boz, şöhreti küçük yaşlarda geldiği Türkiye'de yakaladı.

'Elimi Bırakma', 'Aşk 101' ve 'Maraşlı' benzer biçimde yapımlarda yer alan genç oyuncu Alina Boz, son olarak Bir Peri Masalı dizisinde rol aldı.

Oyunculuğu bir yana, güzelliğiyle nefes kesen Boz, aşk hayatıyla da göze çarpıyor.

Sezen Aksu'nun müstakbel gelini

Sezen Aksu'nun oğlu ile olan ilişkisiyle gündemine gelen Alina Boz, paylaşımıyla dikkat çekti.

Rus güzeli Alina Boz'dan aşk pozu! Minik Serçe'ye gelin gidiyor...17 yaş büyük aşkına bir bakın!

Alina Boz'dan 17 yaş büyük olan Mithat Can Özer, uzun süredir birlikte.

Rus güzeli Alina Boz'dan aşk pozu! Minik Serçe'ye gelin gidiyor...17 yaş büyük aşkına bir bakın!

Sosyal medyadan paylaşım yapan Alina Boz, beğeni topladı. İşte o aşk kareleri...

Rus güzeli Alina Boz'dan aşk pozu! Minik Serçe'ye gelin gidiyor...17 yaş büyük aşkına bir bakın!
Rus güzeli Alina Boz'dan aşk pozu! Minik Serçe'ye gelin gidiyor...17 yaş büyük aşkına bir bakın!