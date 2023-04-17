Rus güzeli Alina Boz'dan aşk pozu! Minik Serçe'ye gelin gidiyor...17 yaş büyük aşkına gülücükler saçtı... Oyuncu Alina Boz, kendisinden 17 yaş büyük olan Mithat Can Özer ile dolu dizgin aşkına devam ediyor. Mithat Can Özer, Sezen Aksu ve Sinan Özer'in oğlu...İşte ünlü çiftin aşk pozları!

Annesi Rus, babası Bulgaristan'da yaşayan bir Türk olan Alina Boz, şöhreti küçük yaşlarda geldiği Türkiye'de yakaladı. 'Elimi Bırakma', 'Aşk 101' ve 'Maraşlı' benzer biçimde yapımlarda yer alan genç oyuncu Alina Boz, son olarak Bir Peri Masalı dizisinde rol aldı. Oyunculuğu bir yana, güzelliğiyle nefes kesen Boz, aşk hayatıyla da göze çarpıyor. Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan ilişkisiyle magazin gündemine gelen Alina Boz, paylaşımıyla dikkat çekti. Alina Boz'dan 17 yaş büyük olan Mithat Can Özer, uzun süredir birlikte. Sosyal medyadan paylaşım yapan Alina Boz, beğeni topladı. İşte o aşk kareleri...