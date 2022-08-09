Şaban Sevinç ve Enver Aysever birbirine girdi

Gazeteci Şaban Sevinç ve Enver Aysever arasında 'Deniz Baykal' tartışması çıktı. Sosyal medyadan tartışan ikili arasında sinirler gerildi.

BizimTv Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, gazeteci Enver Aysever’i hedef aldı.

Sevinç, Aysever'in “Deniz Baykal yıllarca Alevilerin üzerinde tepinerek genel başkan oldu.” sözlerine tepki gösterdi.

"Deniz Baykal kadar başına taş düşsün emi"

Sevinç, yaptığı paylaşımda Aysever’e “Deniz Baykal kadar senin başına taş düşsün Enver Aysever emi. Baykal artık yok meydan senin. Söv sövebildiğin kadar Enver. Bir gün Mansur’a öbür gün İmamoğlu’na sonra bir daha Baykal’a ve İnce’ye. Meydan senin Enver, kurtar memleketi!” ifadelerini kullandı.

"Sabah sabah kan tepeme çıktı"

Enver Aysever de, Şaban Sevinç'in yaptığı paylaşıma Instagram hesabından cevap verdi.

Aysever paylaşımına, “Sabah sabah kan tepeme çıktı! Sussam ayrı dert, konuşsam ayrı. Ben radikal tahammülsüzüm. Yayına giderken düşünüyorum ne yapayım diye. Sahiden çok sinirlendim.” notunu düştü.