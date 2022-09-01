Sabriye Şengül'ün ablasıyla verdiği poz sosyal medyayı salladı! 'İkiz misiniz'

Survivor'dan sonra yaptırdığı estetiklerle gündemde olan Sabriye Şengül, ablasıyla olan fotoğrafını yayınladı. Şengül'ün ablasını görenler şoke oldu!

TV 8 ekranlarının en sevilen yarışması Survivor'a katıldıktan sonra tanınan milli sporcu Sabriye Şengül, sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor...

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Sabriye Şengül, Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

Yarışma sonrası yaptırdığı estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Şengül'ü görenler tanıyamıyor.

Değişimiyle Instagram'ı yıkan Survivor Sabriye, son haliyle ağızları açık bırakıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sabriye Şengül, son olarak ablası Münevver Şengül'le çektirdiği pozunu paylaştı.

Şengül, paylaşımına, "Beni genel de ablama benzetirler. Siz ne düşünüyorsunuz benziyor muyuz?" notunu düştü.

Takipçilerinden ise, "Çok benziyorsunuz", "İkiz gibisiniz", "Hangisi sensin diye iki kere baktım" gibi yorumlar geldi.

İşte Sabriye Şengül'ün ablası...