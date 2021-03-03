Sadakatsiz dizisi Komiser Melih kimdir? Ali İl kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çarşamba günlerinin heyecanla beklenen dizisi Sadakatsiz, kadrosuna yeni bir oyuncuyu daha kattı. Komiser Melih rolünü canlandıran Ali İl hakkındaki detaylar merak konusu oldu.

Geçen hafta diziye dahil olan Cemal Hünal ve Aydan Taş'ın ardından bu haftada Ali İl Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizide Komiser Melih karakterini canlandıracak olan Ali İl kimdir? sorusu seyircilerin gündeminde yer alıyor.

Derin karakterinin ortadan kaybolması üzerine Melih Komiser'in ön plana çıkacağı dizide, Asya ile yolu kesişecek.

Peki Sakadatsiz dizisi Komiser Melih kimdir? Ali İl hakkında bilgiler..

SADAKATSİZ MELİH KOMİSER (ALİ İL) KİMDİR?

En son Mucize doktor dizisinde Celal karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sadakatsiz dizisi Melih komiseri canlandıran oyuncunun gerçek adı Ali İl.

Başarılı oyuncu Poyraz Karayel dizisinde Sadettin karakteri ile yıldızı parlamıştır.

6 Kasım 181 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro bölümü mezunudur.

İlk defa kamera karşısında 2002 yılında Sırlar dünyası dizisi ile oyunculuk hayatına başlamıştır.

Ali İl, Böyle Bitmesin, Seni Bana Yazmışlar, Mahmut ile Meryem, Kırım Kanatlar, Ver Elini Aşk, Poyraz Karayel ve Savaşçı dizi ve filmlerde yer almıştır.