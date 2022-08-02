Haberler

Medya Haberleri

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere minicik bikinisiyle poz verdi!

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere minicik bikinisiyle poz verdi!

Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere tatilde yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Dere, son olarak bikinili halini yayınladı. O poz takipçilerinin ilgi odağı oldu.