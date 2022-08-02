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- Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere minicik bikinisiyle poz verdi!
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere minicik bikinisiyle poz verdi!
- 02.08.2022 - 10:08
14 Ekim 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelen Cansu Dere, 2000 yılında Kanal D Miss Turkey 3. güzeli oldu.
Yarışmanın ardından başladığı mankenlik kariyeri ile kalmayan ve oyunculuk alanında da kendisini gösteren başarılı isim, bugüne kadar sayısız projede yer aldı.
Ezel, Sıla ve Annem gibi dizilerden sonra Sadakatsiz dizisinde başrol alan Cansu Dere sosyal medyayı salladı.
Sadakatsiz'de Asya rolüyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, yapımın final yamasının ardından soluğu tatilde almıştı.
Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Dere, bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.
Fit haliyle dikkat çeken Dere, bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.
Oyuncunun bikinili pozu, Instagram'da fanları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte o paylaşım...