Safir'in Feraye'si Özge Yağız havuzdan baktı, yürekler yandı! "Sen bir lütufsun" Safir dizisinde rol alan Özge Yağız'ın havuz içindeki karesi takipçilerini mest etmekle kalmadı, binlerce beğeni topladı.

ensonhaber.com

Adını Sen Koy dizisi ile adını sektörde duyuran Özge Yağız, daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırdı.

2022 yılında Show TV'de yayımlanan Baba adlı dizide "Büşra Saruhanlı" karakteri ile ekranlara gelen ünlü oyuncu, şimdilerde yeni projesiyle dikkat çekiyor.

ATV'nin yeni dizisi Safir'de Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız, izleyicilerin merak konusu oluyor.

Islak Özge

97 doğumlu oyuncu, güzelliğiyle öne çıkan genç oyunlardan...

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Özge Yağız, havuzda poz verdi.

Islak karesini paylaşan Yağız'ı görenler, kayıtsız kalamadı.

İşte o poz...