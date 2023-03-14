Sahnede fenalaştı! Haluk Bilginer hasta mı, sağlık durumu nasıl? İşte son hali... Usta oyuncu Haluk Bilginer, tiyatro oyunu esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sevenleri ise sağlık durumunu merak ediyor. Peki Haluk Bilginer iyi mi, nasıl oldu? Neden fenalaştı? İşte son durumuna dair bilgiler...

68 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer, sevenlerini korkuttu.

"Kundakçı" oyunu için sahneye çıkan Bilginer, ikinci perdeyi göremedi.

Aniden fenalaşan oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seyircilerin alkışları eşliğinde hastaneye uğurlanan Haluk Bilginer'in son durumu merak ediliyor.

Haluk Bilginer'e ne oldu, hasta mı? Haluk Bilginer iyi mi? Haluk Bilginer neden fenalaştı? Son durumu nasıl? gibi sorulara yanıt aranıyor.

Haluk Bilgiler'in sağlık durumu

Haluk Bilginer'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, Oyun Atölyesi'nden geldi.

Ekip arkadaşları, Haluk Bilginer’in tansiyon sorunu yaşadığını belirtti.

Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam oyunda Haluk Bey’in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor" denildi.

Bilginer’in geniş kapsamlı tetkiklerin sonuçları çıkana kadar hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.