Sahte Kabadayı filminde "yok artık" dedirten hata! Kemal Sunal öyle bir şey yaptı ki… Yeşilçam filmleri günümüzde aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Peki hiç çekim hatalarına dikkat ettiniz mi? Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Sahte Kabadayı'da gördüğünüzde inanamayacağınız bir hata ortaya çıktı. Yıllarca izlenmesine rağmen fark edilmemiş. İşte "yok artık" dedirten o çekim hatası...

Yeşilçam, eşsiz filmleriyle kimi zaman güldürüyor, kimi zaman ağlatıyor. Üzerinden yıllar geçse de filmler aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yeşilçam filmlerinde yıllarca izlense bile daha önce fark edilmeyen, akılalmaz çekim hataları karşımıza çıkıyor. Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdıran Kemal Sunal’ın yer aldığı Sahte Kabadayı filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Yeşilçam’ın efsane filmlerinden biri olan Sahte Kabadayı’nın yönetmenliğini Natuk Baytan, senaristliğini ise Suavi Süalp üstleniyor. 1976 yapımı olan bu filmin başrollerinde Kemal Sunal, Suna Selen, Mümtaz Ener, Yavuz Selekman, Kazım Kartal, Hakkı Kıvanç gibi usta isimler yer alıyor. O hata görenleri şaşkına çevirdi Bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan Sahte Kabadayı’da yıllarca fark edilemeyen bir çekim hatası ortaya çıktı. Sahte Kabadayı'nın bir sahnesinde Kemal Sunal araca binerken yapılan çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı. Arkası dönük bir şekilde araca binerken, arkadaki koskoca ekibin görüntüsü aracın dikiz aynasına yansıdı.