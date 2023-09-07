Salih Bademci'nin 8 yıllık eşi hem meslektaşı hem güzeller güzeli! İşte aşk pozları... Dilek Taşı dizisinde Mustafa karakteriyle izleyici karşısına çıkan Salih Bademci, özel hayatıyla merak konusu oldu. Kendisi gibi oyuncu İmer Özgün ile 8 yıldır evli olan Salih Bademci, eşinin güzelliğiyle övgü topladı.

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1984 yılında İzmir'de dünyaya gelen Salih Bademci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar'ından mezun olarak kariyerini çizdi.

Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Barda filminde rol alması ile başlayan Bademci, ardından Elveda Rumeli dizisinde rol aldı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle yıldızı parlayan Salih Bademci Ulan İstanbul, Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin, Yalancı, Kulüp gibi dizilerde oynadı.

Performansı ve karizmasıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu, şimdilerde yeni projesiyle gündemde yer alıyor.

Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı'nda Mustafa karakteriyle başrolü üstlenen Salih Bademci, izleyicilerin radarına girdi.

Salih Bademci'nin özel hayatı ile ilgili merak edilenlerden birisi de eşi oldu.

Salih Bademci-İmer Özgün aşkı

8 yıllık evli olan Bademci'nin bir de kızı bulunuyor.

Salih Bademci, kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün ile 2015 yılında hayatını birleştirdi.

1987 doğumlu İmer Özgün Avrupa Yakası, Dudaktan Kalbe, Kavak Yelleri Sınıf, Hanımın Çiftliği, Kalpsiz Adam, İstanbullu Gelin, Yalancı gibi popüler dizilerde rol aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Özgün, güzelliğiyle beğeni topluyor.