"Şampiyonlar Ligi"nden Eylül Öztürk'e ölüm tehditi! Mesajları tek tek ifşa etti.... Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, eşine gelen postaları takipçileriyle paylaştı. Hayatı ve sevdikleriyle tehdit edilen çiftten, 200 bin dolar isteniyor.

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"Şampiyonlar Ligi", iyice karışıyor...

Tutuklu fenomen Dilan Polat'ın aynı notla paylaştığı karedeki isimler, "fenomenler" soruşturmasına dahil edildi.

Kara para, vergi, uyuşturucu gibi konularda soruşturma açılan fenomenlerin şirketlerine kayyım atandı,

O isimlerden biri de, eşi Kenan Öztürk ile birlikte ABD'de yaşayan Eylül Öztürk oldu.

Tehdit ediliyor

Mal varlıklarına el konular Öztürk çifti, sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.

Ünlü fenomen son paylaşımıyla eşi Kenan Özkan'ın ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Gelen maillerden bazılarını ekran fotoğrafı olarak paylaşan Öztürk'e gelen mesajlarda kendisinden 200.000 dolar para istendiği görülüyor.

"Hesabını kim verecek?"

Ailesiyle de tehdit edilen çift, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü fenomen o mailleri "Bunun gibi bir sürü var. Babamın şahsi numarasından anneme, teyzeme kadar herkesin bilgisine sahipler. Eşim başta olmak üzere tüm ailemiz ölüm ile tehdit ediliyor. Bizden bir Bitcoin hesabına 200 bin dolar göndermemiz isteniyor. Başımıza bir şey gelirse hesabını kim verecek? 8 yaşındaki yeğenimin ismi geçiyor o mailde" sözleriyle anlattı.