Sana Söz dizisi oyuncuları ve karakterleri

Star’ın yeni dizisi ‘Sana Söz’, sürükleyici hikayesiyle Salı günleri izleyici ile buluşuyor. Peki kadroda kimler var? İşte Sana Söz oyuncuları ve karakterleri...

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı ‘Sana Söz’, 2 Kasım Salı günü başlıyor.

Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak.

Seyirciler, oyuncu kadrosuna dair detayları da araştırmaya koyuldu. Sana Söz'de hangi oyuncu kimi canlandırıyor merak ediliyor.

İşte Sana Söz oyuncuları ve karakterleri...

ELİF - NEHİR ERDOĞAN

Televizyon programcısı olan Elif, cinayetleri çözmeye ve katilleri bulmaya çalışmaktadır. Sunucu halk tarafından sevilmektedir. İşini başarılı bir şekilde yapmak için hayatı boyunca çok sayıda fedakarlıkta bulunmuştur. Elif, mutlu bir aile hayatı olduğuna inanmaktadır. Lakin, bir gün programda işlediği vakanın kocası Erdem ile olduğunu öğrenmesi hayatının dağılmasına neden olur.

ERDEM - SERKAN ALTUNORAK

Serkan Altunorak Sana Söz dizisinde Televizyoncu Elif’in eşi Avukat Erdem rolünü canlandırıyor.

Erdem başarılı bir avukattır. Elif’ten sır saklamaktan kaçınmaz.

Ayrılsak da Beraberiz ile dizi kariyerine başlayan Serkan Altunorak, 24 Aralık 1976 Ankara doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümlerinden mezun olmuştur. Muhteşem Yüzyıl, Aşkın Kanunu, Evli ve Öfkeli ve son olarak Cesur ve Güzel dizilerinde rol alan başarılı oyuncu 2006 yılında Ebru Gündeş ile oynadığı İmkansız Aşk dizisinde Rus ruleti sahnesinde kuru sıkı tabancada merminin unutulması yüzünden ağır yaralanmış ve uzun süre tedavi görmüştür.

ÖMER - ERKAN PETEKKAYA

Erken Petekkaya’nın canlandıracağı Ömer, adalete güvenmenizi sağlayacak bir emniyet mensubudur. Ömer ve Elif arasında güvenle inşa edilen ilişkileri zamanla aşka dönüşecektir.

DURU - ASLIHAN KAPANŞAHİN

Sana Söz dizisinde Aslıhan Kapanşahin rol alacak. Aslıhan Kapanşahin Sana Söz dizisinde Elif’in kızı Duru rolünü canlandıracak.

Aslıhan Kapanşahin 2000 doğumludur. Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunudur. Not Defteri, Paramparça, Ufak Tefek Cinayetler, Yeter ve Kuzeyin Yıldızı dizilerinde rol almıştır.

UMUT - ATAKAN HOŞGÖREN

Sana Söz dizisinde Elif’in oğlu Umut rolünü Atakan Hoşgören canlandırıyor. Atakan Hoşgören 1999 İstanbul doğumludur. Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü okudu. 4N1K dizi filmlerinde rol aldı.

POLİS NAZ - HİVDA ZİZAN

Hivda Zizan Alp Sana Söz dizisinde Polis Naz rolünü canlandırıyor. Hivda Zizan Alp 1993 İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Sefirin Kızı, Yeşil Deniz ve Fi dizilerinde rol aldı.

ASLI - CANSIN ÇEKİLİ

Cansın Çekili Sana Söz dizisinde Aslı rolünü canlandırıyor. Cansın Çekili 1989 İzmir doğumludur. Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi aldı. Erkenci Kuş dizisinde rol almıştı.