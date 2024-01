Sanarsın "Dan Bilzerian"! Survivor Turabi'nin kadınlarla cesur pozları pes dedirtti... Survivor All Star ile ekrana dönen Turabi Çamkıran'ın cesur pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

ensonhaber.com

Asıl mesleği terzilik olan Turabi Çamkıran, gençliğinde ilgi duyduğu dövüş sporlarıyla kariyer rotasını değiştirdi.

1987 yılında Mersin’de doğan Turabi, adını ilk olarak dans performansını sergilediği Yetenek Sizsiniz yarışmasında duyurdu.

Akabinde Survivor macerasına atılan Turabi, peş peşe şampiyonluklar elde ederek "Turbo Turabi" olarak anılmaya başladı.

2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds yarışmasında birinci olan Turabi, geniş bir takipçi kitlesine de ulaştı.

2024 Survivor All Star kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, performansı ve tavırlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kadınları seviyor

Survivor Turabi'nin sosyal medyadaki cesur pozları ise görenleri hayrete düşürüyor.

Bekarlığın tadını çıkaran Turabi, kadınlarla iddialı pozlar vererek birçok kez objektif karşısına geçti.

Yarı çıplak halleri ile gündem olan Turbo Turabi, eleştirilerin hedefi oldu.

Kimi zaman "namus" açısından olumsuz yorumlar alan yarışmacı, takipçileri tarafından ise "Dan Bilzerian"a benzetildi.

İşte o paylaşımlardan bazıları...