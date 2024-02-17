Sandık Kokusu 11. bölüm 1. fragman: Ortalık yangın yeri! Adnan, Filiz'in kapısında... Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, beklenen yeni bölüm fragmanını yayınladı. Filiz, kızıyla birlikte olup onu terkeden eşini kapısında buluyor. İşte Sandık Kokusu 11. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor.

Son olarak 10.bölümü yayınlanan Sandık Kokusu'nda Filiz ve Karsu hem Reha hem de Irmak ile sınanırken, Atilla da kardeşi ile karşılaştı.

Heyecanın yükseldiği dizide gelecek hafta neler olacak fragman ile belli oldu.

Sandık Kokusu fragman

Fragmanda, Hande’nin Tılsım’a Irmak ve Adnan olayını anlattığını öğrenen Karsu’nun büyük bir öfke yaşadığı tanıtımda Karsu ve Hande arasında kavga çıkıyor.

Deniz, Reha’ya ‘baba’ derken, Mert’in Atilla’yla yan yana olması dikkat çekiyor.

Adnan’ın Filiz’in karşısına çıkması ise tanıtıma damgasını vuruyor.