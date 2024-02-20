Sandık Kokusu 11. bölüm 2. fragmanı: Karsu, Atilla'nın dudaklarında... Çarşamba günü yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisi 11. bölümünden 2. fragman geldi. Fragmana, Karsu'nun herkesin karşısında "Benim sevgilim Atilla" demesi ve öpmesi damga vurdu.

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ensonhaber.com

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor.

Son olarak 10.bölümü yayınlanan Sandık Kokusu'nda Filiz ve Karsu hem Reha hem de Irmak ile sınanırken, Atilla da kardeşi ile karşılaştı.

Heyecanın yükseldiği dizide gelecek hafta neler olacak 2.fragman ile belli oldu.

Sandık Kokusu yeni fragman

Dizinin yeni bölümünde Karsu ile Adnan karşı karşıya geliyor. Irmak aniden fenalaşıyor ve hastanede hamile olduğu öğreniliyor.

Reha ve Karsu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Reha’nın sert sözleri dikkat çekiyor.

Karsu’nun Reha’ya Atilla’nın sevgilisi olduğunu söylemesi ve onu dudaklarından öpmesi ise tanıtıma damgasını vuruyor.