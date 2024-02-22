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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.
Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor.
Son olarak 11.bölümü yayınlanan Sandık Kokusu'nda Filiz, Karsu ve Irmak bebek müjdesi karşısında şaşkına döndü.
Hala Karsu’yla uğraşan Reha’nın ders alması gerektiğini anlayan Karsu Atilla’nın dudaklarına yapıştı.
Karsu Atilla aşkı
Nabızların yükseldiği dizide haftaya neler olacak derken Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Sandık Kokusu yeni bölümde Atilla’dan Karsu’da sevgili gibi öpücük geldi.
İşte yeni bölüm fragmanı...