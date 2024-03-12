Sandık Kokusu 14.Bölüm 3.Fragmanı: Filiz, Adnan'ı yatakta basıyor... Sandık Kokusu dizisi yeni bölüm fragmanına Filiz'in Adnan'ı Hande olduğu tahmin edilen kadınla yatakta yakaladığı anlar damga vuruyor.

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ensonhaber.com

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor.

Son olarak 13. bölümü yayınlanan Sandık Kokusu'nda Atilla'nın babası olaylara dahil olurken, Karsu ise aşk acısına düştü.

Yeni bölümde neler olacak sorusu izleyicilerin gündemine gelirken, 14.bölüm 3. fragman yayınlandı.

Filiz, Adnan'ı basıyor...

Sandık Kokusu yeni fragmanında Adnan ile Hande'nin yakınlaşması dikkat çekiyor.

Adnan'ın evine giden Filiz'i beklenmedik bir sürpriz karşılıyor. Odaya giren Filiz, Adnan ile Hande'yi yatakta basıyor.

Karsu ise aşk acısını kenara bırakıp güçlü olmak için savaşıyor.

İşte Sandık Kokusu 14. bölüm 3. fragmanı...