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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.
Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor.
15. bölümü yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisinden ön izleme geldi.
Fragmanda Karsu'nun ağrılarından dolayı muayeneye gittiği ve doktor tarafından fibromiyalji teşhisi konulduğu görüldü.
Stresten uzak durması gerektiği söylenen Karsu gülme krizine girdi ve doktora son zamanlarda yaşadığı tüm talihsiz olayları bir çırpıda anlattı.
İşte Sandık Kokusu 15. bölüm ön izleme...