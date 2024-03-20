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Sandık Kokusu 15. Bölüm 1. Ön İzleme: Karsu, hastanelik oldu! Akli dengesini yitiriyor...

Sandık Kokusu 15. Bölüm 1. Ön İzleme: Karsu, hastanelik oldu! Akli dengesini yitiriyor... Sandık Kokusu’nun yeni bölümünün ön izleme sahnesi yayınlandı. Karsu'nun ağrılarından dolayı muayeneye gittiği ve doktor tarafından fibromiyalji teşhisi konulduğu sahnede; Karsu stresten uzak durması gerektiği söylendiğinde sinirden gülme krizine giriyor ve yaşadıklarını özetliyor.