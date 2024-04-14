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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.
Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor.
Son olarak 17. bölümü yayınlanan Sandık Kokusu'nda Atilla'nın babasıyla Karsu hakkında konuşması sırasında kapı açılmış, içeri birisi girmişti.
Bayram arasının akabinde yayınlanacak yeni bölümde neler olacak sorusuna fragman ile yanıt geldi.
Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanında Atilla, babasına Karsu konusunda rest çekiyor. Hasan ve Filiz'in güzel zaman geçirmesi de dikkat çekiyor.
İşte yeni fragman...