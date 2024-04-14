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Sandık Kokusu 18. bölüm 1. fragmanı: Ateş bacayı sardı! Filiz ve Hasan sevdalanıyor

Sandık Kokusu 18. bölüm 1. fragmanı: Ateş bacayı sardı! Filiz ve Hasan sevdalanıyor Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanında ise Atilla, babasına Karsu konusunda rest çekiyor. Hasan ve Filiz'in güzel zaman geçirmesi de dikkat çekiyor. İşte yeni bölüm fragmanı...