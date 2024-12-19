Yağmur Dinç

Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu, yeni sezona devam ediyor.

Sandık Kokusu 2.sezon hikayesinde; Mutluluğu arayanlar, hayal kırıklığına uğrayanlar, aldatanlar, aldananlar, birbirine kenetlenenler, hayatı entrika olanlar kocaman bir ailede buluşursa ne olur? Yaşamın tam içinden… bizden birileri. Sandık Kokusu’nda hayat acı tatlı devam ediyor ama bambaşka yönlerde.

Her bölümü ilgiyle takip edenler, hem duygulanıyor hem gülümsüyor.

Son olarak 39. bölümü yayınlanan Sandık Kokusu'nda Karsu ve Bora'nın aşkı açığa çıktı.

Yeni bölüm fragmanında ise iyice yakınlaşmaları dikkat çekerken; Irmak, Kıvanç'ın sorusu karşısında kalakaldı.

Filiz'in Hasan'ı kıskanması ise başka bir boyuta taşınıyor.

İşte Sandık Kokusu 40. bölüm 1. fragmanı...