Yağmur Uçar

Sandık Kokusu, dün akşam 46. bölümü ile ekrana geldi.

Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinççi, Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı dizi, izleyicileri yine ekrana kilitledi.

Tansiyonun yüksek olduğu bölümde Bora'nın annesi Nazan yine elinden geleni ardına koydu.

Yeni bölümü merakla bekleyen izleyiciler ise bir kez daha şoke oldu.

Sandık Kokusu 47. bölüm 1. fragmanında Karsu, Bora'ya olan inancını dile getirirken bir şaşkınlık daha yaşadı.

Nazan, Çağla ile DNA testini bir şekilde halletti ve çocuğu Bora’nınmış gibi gösterdi. O anlar ise fragmana damga vurdu.

İşte yeni bölüm fragmanı..