Sandık Kokusu'na Amerika'dan sürpriz oyuncu! Atilla'nın kardeşi... Bir süredir Amerika’da yaşayan oyuncu Sercan Badur, ‘Sandık Kokusu’ dizisine konuk oyuncu olarak dahil olacak.

ensonhaber.com

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Sandık Kokusu, 10. bölümüyle ekranda olacak.

Kadrosunda Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Metin Akdülger (Atilla) ve Necip Memili’yi (Reha) gibi isimleri buluşturan diziye sürpriz bir konuk gelecek.

Ünlü oyuncu dizide Metin Akdülger’in canlandırdığı ‘Atilla’ karakterinin kardeşi ‘Mert’ rolüne hayat verecek.

Sercan Badur kadroda

‘Güllerin Savaşı’, ‘Babam ve Ailesi’, ‘Masum Değiliz’, ‘Tövbeler Olsun’, ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu Sercan Badur, Sandık Kokusu'na konuk oluyor.

Bir süredir hayatını Amerika’da sürdüren Badur, Atilla'nın müzisyen kardeşi "Mert" karakterini oynuyor.

Mert, gizemli bir yapısıyla dizinin akışında önemli bir değişiklik yaratacak.