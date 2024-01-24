Haberler



Medya



Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın boyu kadar oğlu çıktı! Gözlerden uzak tutuyor...

Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın boyu kadar oğlu çıktı! Gözlerden uzak tutuyor... Sandık Kokusu dizisiyle ekranlarda olan oyuncu Demet Akbağ'ın merhum eşi Zafer Çika'dan olan oğlu Ali, gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor.