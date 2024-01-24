Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın boyu kadar oğlu çıktı! Gözlerden uzak tutuyor...

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Yeni dizisi Sandık Kokusu'ndaki performansı ile dikkatleri çeken ünlü oyuncu Demet Akbağ, izleyicilerin gündeminde yer alıyor.
64 yaşındaki Akbağ, kariyeri kadar özel hayatıyla da merak ediliyor.
Ünlü oyuncu pek bilinmese de 1 çocuk annesi.
Demet Akbağ, merhum eşinden olan oğlunu kameralardan uzak tutuyor.
İşte Demet Akbağ'ın yakışıklı oğlu...
İşte son hali
Demet Akbağ, Zafer Çika ile 1999 yılında evlendi.
İkili evlendikten sonra 2000 yılının Mayıs ayına gelindiğinde, ilk ve tek çocukları olan Ali Çika dünyaya gözlerini açtı.
2019 yılında trafik kazasında eşini kaybeden Demet Akbağ'ın tek sığınağı oğlu oldu.
23 yaşındaki Ali Çika'yı görenler şaşkına döndü. Benzerliği ise gözlerden kaçmadı.