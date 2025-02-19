Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın ilk eşi bakın kimmiş

Yağmur Uçar

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu, oyuncu kadrosunda Demet Akbağ'a da yer veriyor.

Dizinin başrol isimlerinden "Filiz"i canlandıran Akbağ, her bölümde adeta oyunculuk resitali sergiliyor.

Tiyatro ve sinema kariyeri ile Türkiye'nin başarılı oyuncularından olan Demet Akbağ, özel hayatı merak edilen isimlerden.

3 evlilik yapmış olan ünlü oyuncunun bir de oğlu bulunuyor.

Demet Akbağ'ın ilk eşini duyanlar ise şaşıp kalıyor. Bakın gönlünü ilk kime kaptırmış...

İŞTE İLK EŞİ

Demet Akbağ, 1980 yılında birinci evliliğini muhasebeci İskender Akbağ ile yaptı. 1984 yılında boşandı.

İkinci evliliğini mimar Saim Arpat ile ikinci evliliğini yaptı; çift sekiz ay sonra ayrıldı.

Demet Akbağ, üçüncüsünde 19 Eylül 1999 tarihinde Zafer Çika ile Milano’da evlenmiştir.

Zafer Çika, 2019 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.