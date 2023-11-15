Sansar Salvo neden intihar etti? Sansar Salvo'nun sağlık durumu nasıl? Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi Ekincan Arslan , geçtiğimiz hafta intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Ünlü rapçi Sansar Salvo, X(Twitter) hesabından yaptığı bir paylaşımla geçtiğimiz hafta intihara teşebbüs ettiğini duyurdu.

Sansar Salvo adıyla bilinen ünlü Rapçi Ekincan Arslan, geçtiğimiz hafta 43 farklı ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.

X hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadığı zorlu dönemi anlatan Sansar Salvo açıklamaları ile gündeme oturdu.

Sansar Salvo'nun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken hayranları büyük bir şok yaşadı.

Kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar ve ailevi sorunlar nedeniyle zor bir dönem geçiren Sansar Salvo'nun intihara kalkışması duyanları şoke etti.

Sansar Salvo olarak bilinen Ekincan Arslan yaptığı açıklamada "Ben geçen çarşamba 43 adet ilaç çeşitli antipsikotik ve antibiyotiklerle kişisel bir buhran yüzünden intihar etmişim. Adam kız arkadaşıma telefon açmıyor WhatsApp'tan yazıyor dakikası bitmesin diye Taksim ilk yardımda. Ne yapacaksın ben canıma yine kıysam zaten 2 etti. Evleri mi yiyeceksin?" ifadelerine yer verdi.

18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ekincan Arslan, Rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor.

43 farklı ilaç içerek intihara teşebbüs eden 34 yaşındaki Sansar Salvo'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

2010 yılında kansere yakalanan Sansar Salvo hastalığı yenerek 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürdü ve müzik hayatına kaldığı yerden devam etmişti..