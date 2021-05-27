Şarkıcı Toprak kimdir? Demet ve Alişan konuğu Toprak Işık'ın biyografisi

Şarkıcı Toprak, Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler Toprak Işık'ın hayatını merak ediyor. Peki Eda Karabulut kimdir?

"Zalim firari", "Nare", "Sen Gittin Ya", "Bu Delikanlıyı Unutamazsın" şarkılarını seslendiren sanatçı Toprak, Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk oldu.

Programın izleyicileri, Şarkıcı Toprak Işık kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorulara dair bilgileri araştırıyor.

Yıldız Tilbe ile düet yapmış olan Toprak'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Şarkıcı Toprak kimdir? İşte detaylar..

ŞARKICI TOPRAK KİMDİR?

Tam adıyla Toprak Işık, 04.07.1973 yılında Almanya'nın Viersen şehrinde doğdu ve 8 yaşındayken ailesiyle beraber memleketi Adana'ya kesin dönüş yaptı. 1993 yılında 9 Eylül Ünıversitesi Halkla İlişkiler bölümünü kazanarak ögrenim hayatına devam etti. 1995 yılında E.Ü. Devlet Turk Müziği konservatuarı sınavlarını kazanarak müzik okumaya başladı. 2000 yılında bitirme tezini vererek müzik öğretmeni olarak başarıyla mezun oldu.

2001 yılında profesyonel müzik hayatına adım atarak ilk albümü 'Zalim Firari'yi müzik severlerle paylaştı. "Zalim Firari", "Nare" ve "Sen Gittin Ya" şarkılarına klip çekti.

2003 senesinde "Bu Delikanlıyı Unutamazsın" isimli albüm çalışmasıyla ikinci albümünü hazırlayan ve bu albümdeki Yıldız Tilbe düeti "El Ele Olsak" isimli şarkıyla büyük ses getirmiş olan Toprak, albümünün ilk klibini sözü müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan aynı zamanda değerli sanatcı Yıldız Tilbe'nin hem düet yaptığı hem de klibinde oynadığı "El Ele Olsak" şarkısına çekti. Ve daha sonra albüme ismini verdiği ve yine bir Yıldız Tilbe şarkısı olan "Bu Delikanlıyı Unutamazsın" adlı şarkıya klip çekti.

2008 senesinde, prodüktörlüğünü Yıldız Tilbe'nin yapımcılığını Bülent Seyhan ve Fuat Seyhan'ın üstlendiği Seyhan Müzik etiketiyle çıkarmış olduğu, 4'ünün sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 12 şarkılık "Yeniden" isimli albümünde yine bir Yıldız Tilbe şarkısı ve düeti olan "Hep Seninle Olabilirim" isimli çıkış şarkısı ile müzik kariyerindeki üçüncü çalışmasına imza atmış oldu. İlk klibini Yıldız Tilbe'ye ait olan ve Yıldız Tilbe'yle düet yaptığı albümün çıkış parçası olan "Hep Seninle Olabilirim"'e çekti.

Ve sene 2010 dördüncü albüm yeni bir buluşma... "Hiç Aşık Oldun Mu?" isimli son albümünde 12 şarkıdan oluşmakta olup, albümde diğer albümlerinde olduğu gibi Yıldız Tilbe bestelerinin yanı sıra birçok değerli bestecilerin şarkıları ve Diyarbakır'dan Urfa'ya Anadolu'dan Malatya'ya uzanan 5 tane de türkü bulunmakta.

Önümüzdeki haftalarda müzik marketlerdeki yerini alacak olan albümün ilk klibi Kemal Başbuğ yönetmenliğinde "Çal Çal Oyna" isimli şarkıya Brezilya'dan getirilen kalabalık bir cast eşliğinde çekildi.