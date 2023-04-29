Şarkılar Bizi Söyler 29 Nisan 2023 konukları! Kulakların pası silinecek... Kanal D'nin eğlenceli müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları belli oldu. İşte 29 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin ünlüleri ağırladığı müzik programı Şarkılar Bizi Söyler, cumartesi akşamlarını şenlendiriyor. 73. bölümü yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kulakların pası silinecek. Seyircilerin merakla beklediği konuklar, arabesk dünyasından... Şarkılar Bizi Söyler programı yeni bölümüyle 29 Nisan Cumartesi akşamı 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Peki 28 Ocak 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte detaylar... Yeni bölüm konukları Şarkılar Bizi Söyler’e 29 Nisan Cumartesi akşamı Türk müziğinin sevilen sanatçısı Soner Olgun ve arabesk müziğin başarılı sanatçısı İntizar konuk oluyor.