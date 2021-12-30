Şarkılar Bizi Söyler'in yılbaşı özel konukları belli oldu! İşte 31 Aralık Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in yılbaşı özel konukları belli oldu! İşte 31 Aralık Şarkılar Bizi Söyler konukları

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi buluşturan Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı özel bölümüne birbirinden ünlü isimler konuk olacak. İşte 31 Aralık Şarkılar Bizi Söyler konukları..

Kanal D ekranlarında yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Sibel Can, Hakan Altun ve usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, yarın akşam yılbaşı özel bölümü ile ekrana geliyor.

Müzik eğlence ve sohbetin bir arada olacağı Şarkılar Bizi Söyler'in yılbaşı özel programına birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'in yılbaşı özel konukları kimler? İşte, 31 Aralık 2021 Cuma Şarkılar Bizi Söyler konukları...

31 ARALIK ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 31 Aralık 2021 Cuma akşamı, yılbaşı özel bölümü ile ekrana geliyor.

Programın bu çok özel bölümüne, Türk Pop Müziğinin kraliçesi Hande Yener, Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan, Arabesk Müziğin yaşayan efsanesi Cengiz Kurtoğlu, Arabesk Müziğin güçlü yorumcusu Kibariye, Türk Müziğinin usta bestekârı Coşkun Sabah, Karadeniz Müziğinin sevilen sesi Resul Dindar, başarılı perküsyon grubu Harem, Türk Halk Müziğinin özgün sesi Özgür Can Çoban, ''Erik Dalı'' türküsü ile dillerden düşmeyen isim Ömer Faruk Bostan, Balkan Müziğinin sevilen isimleri Rumeli Orhan & Kemal, Ankara havalarının vazgeçilmez ismi Ankaralı Coşkun ve muhteşem oryantal şovlarıyla Elmira Dans Grubu konuk olacak.