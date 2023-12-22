Seda Bakan tesettüre girdi, sosyal medya yıkıldı! "41 kere Maşallah" Kardeş Payı’nın yıldızı Seda Bakan Londra’dan sosyal medyayı sallayan pozlar yayınladı. Ünlü oyuncunun tesettürlü hali, takipçilerinden beğeni topladı.

ensonhaber.com

Türkiye’nin sevilen oyuncularından biri olan Seda Bakan, en son Netflix’te yayınlanan Zeytin ağacı dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Hem oyunculuğu, hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, son pozlarıyla gündemi salladı.

Seda Bakan, Londra'da bulunan Hype Park'ta çektirdiği fotoğraflarını paylaştı.

Tesettürlü haline yorum yağdı

Eşarplı bir şekilde kamera karşısına geçen Seda Bakan, verdiği pozları peş peşe sıraladı.

Ünlü oyuncunun tesettürlü pozları beğeni toplarken, bazı takipçileri eğlenceli yorumlarda bulundu.

Ünlü oyuncunun pozlarına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

“İlk foto apoyla evlenen alev mi?”, “Dışarıdan baktım yeşil türbe, içine girdim estağfurullah tövbe”, “Kız kapalı rolü gelsin diye mi yapıyon ne yapıyon sana hepsi yakışır”