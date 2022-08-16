Selen Görgüzel bikini altıyla poz verdi! 'Bu kadarı fazla artık'

Selen Görgüzel bikini altıyla poz verdi! 'Bu kadarı fazla artık'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor...

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel cesur pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor.Cesur pozları sık sık magazin gündeminde yer alan Görgüzel paylaşımlarına devam ediyor.

Selen Görgüzel instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Ünlü isim fiziği ve güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

43 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan Selen Görgüzel düzdün fiziği ile takipçilerinden tam not aldı.Her paylaşımına övgü dolu yorumlar yapılan ünlü ismin tatil pozları büyük beğeni topladı.

Şu sıralar tatilin tadını çıkaran Selen Görgüzel son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında sık sık isminden bahsettiriyor.

İşte Selen Görgüzel'in son instagram paylaşımı..

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