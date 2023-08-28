Sen Anlat Karadeniz’in Fatih’i evlendi! Eşi güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu... Nikah şahitleri olay!

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Bir döneme damga vuran Sen Anlat Karadeniz dizisinde Fatih'e hayat veren Furkan Aksoy, evlendi.

Uzun zamandır aşk yaşadığı Sevde Çobanoğlu ile dünyaevine giren Aksoy'un nikahından kareler sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’daki bir otelde gerçekleşen düğüne sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Gecede ayrıca İzzet Yıldızhan da sahne aldı.

Nikah şahitleri gündem oldu

Aksoy sosyal medya paylaşımına şu notu düştü:

Yeni hayatımın ilk gününden tüm sevenlerime merhabalar. Dün

itibariyle dünya evine girmiş bulunmaktayım. Dilerim ki bu dünyada seven,

sevdiği ile birlikte yaşlanır. Dualarımın kabul olduğu günlerde sizlerin de

dualarının kabul olmasını dilerim.



Sevginin Sevde’ye dönüştüğü yerde, hayatımın en mutlu

gününde yanımda olan başta nikah şahitlerimiz Sn. Mehmet Tevfik Göksu, Sn.

Nureddin Nebati, Sn. Mahmut Demirtaş ve Sn. Sebahattin Şirin olmak üzere

aileme, çok kıymetli arkadaşlarıma, tebriklerini ileten sevenlerime teşekkür

ederim.