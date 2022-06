Senden Daha Güzel'in Emir'i Burak Çelik'in eski aşkı Diriliş Ertuğrul'dan çıktı! Bir dönem abayı fena yakmış..

Senden Daha Güzel dizisinde Emir karakterine hayat veren Burak Çelik, eski sevgilisiyle gündeme geldi. Çelik'in bir dönem Diriliş Ertuğrul'un yıldızıyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar şaştı kaldı.

Yönetmenliğini Deniz Koloş'un üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Fox TV'nin yeni dizisi Senden Daha Güzel, 7 Haziran Salı akşamı yayın hayatına başlıyor.

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Senden Daha Güzel dizisinin başrollerinde Burak Çelik ve Cemre Baysel yer alıyor.

Romantik komedi türündeki dizide Burak Çelik 'Emir', Cemre Baysel ise 'Efsun' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

2013 Best Model of Turkey ve Best Model of the World birincisi olan Burak Çelik, oyunculuğa Karagül dizisiyle adım attı.

Daha sonra Hayat Sevince Güzel, Söz, Sevgili Geçmiş dizilerinde boy gösteren Burak Çelik, son olarak Kuruluş Osman dizisinde Göktuğ Alp karakterine hayat verdi.

Kuruluş Osman'dan ayrılı ayrılmaz Senden Daha Güzel dizisinin kadrosuna dahil olan Çelik, eski aşkı ile gündem oldu.

Yakışıklı oyuncunun eski aşkının Diriliş Ertuğrul ve Survivor'da boy gösterdiği öğrenen hayranları, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Öykü Çelik ile aşk yaşadı

Burak Çelik ve Öykü Çelik, rol aldıkları Hayat Sevince Güzel dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

İlişkilerini göz önünde yaşayan Burak Çelik ve Öykü Çelik çifti, mutluluklarını nikah masasına taşıyamadan ayrıldı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Sırma Hatun rolüyle adını duyuran Öykü Çelik, daha sonra ise Survivor'a katılmıştı.

Survivor 2021 sezonunda yarışan Öykü Çelik, Burak Çelik'ten ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kısa bir süre önce evlilik teklifi alan Çelik, İsmail Berhan ile yollarını ayırdı ve evliliğinin kıyısından döndü.