Serel Yereli cesur file elbiseli pozlarıyla mest etti! 'Ateş ediyorsun' Instagram hesabından paylaştığı birbirinden iddialı fotoğraflar ile dikkat çeken Serel Yereli cesur paylaşımlarına devam ediyor. Serel Yereli'nin son paylaşımı gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı oyuncu Serel Yereli iddialı pozlarını instagram hesabından paylaşmayı sürdürüyor.

Yaptığı cesur paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serel Yereli'nin bu paylaşımları beğeni topluyor.

Oyunculuk ve müzik ile ilgilenen Serel Yereli geçtiğimiz yıl İngiltere'ye taşınarak Londra'da yaşamaya başlamasıyla gündeme gelmişti.

Cesur tarzı ile ve pozları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serel Yereli sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.

Instagram'da 458 bin takipçisi bulunan Serel Yereli sık sık fotoğraf paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Son olarak file elbisesiyle verdiği cesur pozlarını instagram hesabından paylaşan Serel Yereli sosyal medyada gündeme geldi.

İşte Serel Yereli'nin son paylaşımı..

1996 yılında dünyaya gelen 27 yaşındaki Serel Yereli, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur.

Serel Yereli sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.