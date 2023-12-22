Serel Yereli cesur pozlarıyla beğeni topladı! O karelere yorum yağdı..

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Serel Yereli, Instagram hesabından paylaştığı birbirinden cesur pozlar ile adından sıkça söz ettiriyor.
Oyunculuk ve müzik ile ilgilenen Serel Yereli geçtiğimiz yıl İngiltere'ye taşınarak Londra'da yaşamaya başladı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Serel Yereli her paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Cesur tarzı ve pozları ile adından söz ettiren Serel Yereli'nin Instagram'da 447 bin takipçisi bulunuyor.
Ünlü ismin her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor. İşte Serel Yereli'nin beğeni toplayan son Instagram pozları...