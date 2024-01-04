Serel Yereli kırmızı mayosuyla paylaştı, nabızlar yükseldi "Yürek dayanmaz" Türkiye’yi terk ederek İngiltere’ye yerleşen Serel Yereli, sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor. Oyunculuğu yarıda bırakıp müziğe yönelen ünlü isim, kışın ortasında mayolu pozuyla nefes kesti.

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2016 yılında Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Alara karakteriyle tanınan ve izleyicilerin gönlünde taht kuran Selen Yereli, son zamanlarda farklı bir kariyer yolculuğuna adım attı.

Oyunculuktan ayrılıp müzik dünyasına adım atan Yereli, şu anda İngiltere'de yaşamını sürdürüyor ve Amerika ile İngiltere arasında mekik dokuyor.

Oyunculuk kariyerini geride bırakan ve müzikle ilgilenmeye başlayan Yereli'nin hayatı, sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırıyor.

Sık sık paylaşımlar yapan ve aktif bir şekilde sosyal medya hesaplarını kullanan ünlü isim, verdiği pozlar ve içerikleriyle sürekli gündemde kalıyor.

Ünlü isim bu kez kış mevsiminin ortasında yaptığı mayolu pozuyla gündeme geldi.

Mayolu pozuyla nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle kayalıkların üstünde çekildiği eski pozunu yayınlayan Serel Yereli, adeta takipçilerini büyüledi.

Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, paylaşımı yoruma kapattı.