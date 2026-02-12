Sevdiğim Sensin dizisi bakın nerede çekiliyor: İşte Dicle’nin köyü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fragmanıyla büyük ses getiren Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, bu akşam saat 2.00’de ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Başrollerinde Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı dizi, ilk görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Askerlik görevi sırasında yaşanan depremden dolayı köyü koruyan Erkan ve köylü kız Dicle’nin tanışmasını konu alan dizinin çekim yerleri merak konusu oldu.

Özellikle Erkan’ın askerlik yaptığı ve Dicle’nin yaşadığı köy bakın neredeymiş…

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdiğim Sensin dizisinin ilk bölümlerini çekimleri Ağrı’da yapılıyor.

İl merkezi ve çevre köylerde, özellikle köy meydanı ve taş evlerin bulunduğu alanlarda sahneler çekiliyor. Semt olarak nerede çekiliğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

OYUNCU KADROSU

Erkan Aldur: Aytaç Şaşmaz

Dicle Demir: Helin Kandemir

Esat Aldur: Hüseyin Avni Danyal

İnci Aldur: Esra Ronabar

Nilüfer Aldur: Deniz Işın

Fatoş Parsoğlu: Özlem Conker

Tahir Aldur: Cihat Süvarioğlu

Kadir Çatalca: Umutcan Ütebay

Burçin Parsoğlu: Elçin Zehra

Havva Vardar: Nisan Büyükağaç

Civan Demir: Barış Baktaş

Ferman Demir: Emrah Aytemur

Hamdi Parsoğlu: Gökhan Soylu

Fikret Doğanay: Murat Seven