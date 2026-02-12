Sevdiğim Sensin dizisi bakın nerede çekiliyor: İşte Dicle’nin köyü

- Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
- Dizi, Ağrı'da çekilen köy ve askerlik sahneleriyle dikkat çekiyor.
- Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrolde olduğu dizi, deprem sonrası köyü korumaya çalışan Erkan ile Dicle'nin hikayesini konu alıyor.
Fragmanıyla büyük ses getiren Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, bu akşam saat 2.00’de ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Başrollerinde Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı dizi, ilk görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Askerlik görevi sırasında yaşanan depremden dolayı köyü koruyan Erkan ve köylü kız Dicle’nin tanışmasını konu alan dizinin çekim yerleri merak konusu oldu.
Özellikle Erkan’ın askerlik yaptığı ve Dicle’nin yaşadığı köy bakın neredeymiş…
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sevdiğim Sensin dizisinin ilk bölümlerini çekimleri Ağrı’da yapılıyor.
İl merkezi ve çevre köylerde, özellikle köy meydanı ve taş evlerin bulunduğu alanlarda sahneler çekiliyor. Semt olarak nerede çekiliğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
OYUNCU KADROSU
Erkan Aldur: Aytaç Şaşmaz
Dicle Demir: Helin Kandemir
Esat Aldur: Hüseyin Avni Danyal
İnci Aldur: Esra Ronabar
Nilüfer Aldur: Deniz Işın
Fatoş Parsoğlu: Özlem Conker
Tahir Aldur: Cihat Süvarioğlu
Kadir Çatalca: Umutcan Ütebay
Burçin Parsoğlu: Elçin Zehra
Havva Vardar: Nisan Büyükağaç
Civan Demir: Barış Baktaş
Ferman Demir: Emrah Aytemur
Hamdi Parsoğlu: Gökhan Soylu
Fikret Doğanay: Murat Seven