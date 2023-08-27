Şevval Şahin cesur dekoltesiyle olay yarattı! 'Giyinmeyi unutmuşsun' 23 yaşındaki ünlü model Şevval Şahin verdiği cesur pozlar ile sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Şevval Şahin'in beğeni toplayan son Instagram paylaşımları..

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Ünlü model Şevval Şahin özel hayatı ve paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şevval Şahin'in Instagramda 440 bin takipçisi bulunuyor.

23 yaşındaki güzel model paylaştığı cesur pozlar ile sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Miss Turkey 2018 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin güzelliğinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.

Şevval Şahin şu sıralar tatil kareleri ile takipçilerinin beğenisini topluyor. Şimdilerde tatilde olan Şevval Şahin iddialı pozları ile dikkatleri üzerine çekti.

Düzgün fiziği ve güzelliği beğeni toplayan ünlü modelin son paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Şevval Şahin'in o pozları..